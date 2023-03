Teodora Stoica, frumoasa fiica a fostului fotbalist Mihai Stoica a ajuns sa lucreze pentru clubul unde manager este chiar tatal sau. In varsta de 28 de ani, bruneta lucreaza la departamentul de marketing al echipei de fotbal ce aparține latifundiarului Gigi Becali, unde are o retribuție generoasa. Absolventa a Facultații de Drept, povestea Teodorei Stoica, care, diagnosticata cu o boala periculoasa a dovedit o putere de lupta admirabila, l-a impresionant și pe finațatorul echipei din care face parte tanara. Sarguința și dedicarea in interesul clubului FCSB, unde face echipa alaturi de tatal sau,…