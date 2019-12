Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a fost implicat in aceasta seara intr-un accident rutier care s-a produs in Capitala, potrivit Antena 3.Masina in care se afla seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a fost lovita de un autoturism intr-o intersectie. Acesta a explicat pentru sursa citata…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru a fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, citate de AFP. Incidentul, care s-a produs…

- Soferul care a zburat cu masina intr-o spalatorie din Putna era baut bine. La fata locului, Gheorghita Andrusceac a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0.85 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, cu acordul acestuia, a fost condus la Spitalul Municipal Radauti,…

- Doi soți și fiul lor in varsta de 5 ani au ajuns sub roțile unei mașini in timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc in orașul Slobozia. Șoferul automobilului Volkswagen spune ca nu a observat oamenii din cauza farurilor mașinii care ii venea in cale. Trecerile de pietoni…

- Acesta conducea un autoturism prin zona atunci cand a fost observat de o patrula de politie de la Sectia 2 Gara, iar oamenii legii l-au tras pe dreapta. In urma testarii cu alcooltestul, a reiesit o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In urma investigatiilor efectuate s-a constatat…

- Un șofer din SUA a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit o alta mașina, dupa care a intrat intr-un hidrant, facandu-și praf bolidul de 150.000 de dolari, relateaza pulzo.com. Șoferul se afla la volanul unui automobil Mercedes AMG GT și avea o viteaza de peste 90 de kilometri la ora. Se afla…

- Un tanar care a implinit nu de mult varsta majoratului a ajuns la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier. Victima conducea o motocicleta in Timișoara, atunci cand un autoturism a intrat din plin in el, aruncandu-l cațiva metri buni pe asfalt. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor…