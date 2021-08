Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi a festivalului Fagaraș Fest 2021 a continuat cu turul cultural la casa Elisabetei Rizea, de la Nucșoara. Povestea eroinei a fost facuta cunoscuta participanților, de catre stranepotul acesteia, Bogdan Varvoveanu. Tot el este cel care conduce și asociația care și-a propus sa restaureze casa…

- In beneficiul oamenilor și al naturii Eveniment de anvergura la inalțime, in Munții Fagaraș! In acest weekend toți argeșenii și numai sunt invitați la un festival inedit, deschis, generos, mixand nume prestigioase ieșite din avangarda naturii: patrimoniul verde, biodiversitatea, fauna salbatica, autenticitatea…

- Primarul Clotilde Armand si-a exprimat speranta ca miercuri autoritatea locala va semna un contract cu o firma de salubritate pentru ridicarea gunoiului necontrolat, in contextul instituirii starii de alerta in Sectorul 1, potrivit Agerpres. "Maine speram sa semnam un contract cu un salubrist care…

- Intre 6 si 8 august, in satul Sboghitesti din comuna argeseana Nucsoara se va desfasura a II-a editie a Fagaras Fest, un festival inedit in care vor fi promovati producatorii locali, vor fi concerte de jazz si vor fi organizate tururi culturale dedicate Elisabetei Rizea, eroina anticomunista originara…

- Ramona de la Clejani, fiica lui Ionița de la Clejani, susține ca este terorizata de Fulgy, fiul lui Ionița de Clejani, și fratele ei vitreg. Astazi, aceasta a mers la Poliție ca sa ceara ordin de protecție impotriva acestuia, dupa ce i-ar fi trimis mai multe amenințari repetate. Ramona de la Clejani,…

- „Vanzatorul de pasari” incheie stagiunea in Sala Operei Brașov. Sambata, 26 iunie 2021, de la ora 18.30, in Sala Operei, sunteti asteptati cu un nou titlu de opereta: „Vanzatorul de pasari” de C. Zeller! Premiera lucrarii a avut loc la Theater an der Wien, in anul 1891. Succesul rasunator a determinat…

- Urmatorii vor fi cei de clasa a VIII-a, urmați de copiii de gradinița și de elevii din celelalte clase de școala generala și liceu, potrivit structurii anului școlar 2020-2021, modificate in martie, relateaza Edupedu.ro. La finalul lunii martie, Ministerul Educației a modificat structura anului școlar…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca actualul contract semnat cu compania farmaceutica AstraZeneca ramane in vigoare si dupa luna iunie. Anunțul vine dupa declarațiile facute de comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, potrivit carora Uniunea Europeana nu a reinnoit contractul pentru…