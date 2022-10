Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane a fost organizata o dezbatere susținuta de politistii de la Prevenire si reprezentanții Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane, cu adolescentii din Pogoanele. Ofiterii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii…

- In ziua de 18 octombrie a.c., ofiterii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii si reprezentanții Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane, au organizat sesiuni informativ-preventive cu elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a VII-a și a VIII-a si profesori de la…

- Articolul Incendiu de proporții, in localitatea Siriu. Patru persoane au suferit atac de panica se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incendiu uriaș a izbucnit, luni dupa-amiaza, in satul Muscelușa, din comuna buzoiana Siriu. Potrivit martorilor, trei cladiri au fost cuprinse de foc, iar cateva…

- Articolul Atunci cand ai nevoie de serviciul de repatriere persoane decedate alege inspirat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Serviciul de repatriere persoane decedate se afla pe lista cu servicii la care niciodata nu vrem sa apelam. Insa, viața are alte planuri cu noi, de cele mai multe ori…

- Vineri, 30 septembrie 2022, aproximativ 60 de elevi de gimnaziu ai Școlii Gimnaziale „Ion Bianuˮ din localitatea Valea Lunga au fost implicați intr-o activitate recreativ-educativa in mijlocul naturii. Acțiunea a constat in marcarea saptamanii europene a sportului, prin efectuarea unei drumeții pe traseul…

- Doua persoane au murit, iar un copil a fost grav ranit in urma coliziunii a doua autoturisme pe un drum judetean din Buzau. Potrivit IPJ Buzau, accidental a avut loc pe DJ 203 i, cand un sofer de 68 de ani din Prahova, aflat la volanul unui autoturism Logan, nu a acordat prioritate de trecere si a intrat…

- Șase persoane au fost ranite in urma accidentului produs in aceasta dimineața . „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe DJ102H pe direcția Caldarusanca spre Pogoanele, de catre un șofer de 43 de ani, din București și mașina care circula…

- Mai multe șantiere au fost deschise in aceasta vara la unitațile de invațamant din municipiul Buzau. Autoritațile anunța derularea unor proiecte, atat la gradinițe și școli, cat și la licee. „Vara pregatim școlile și gradinițele pentru noul an școlar. Șantiere in plina activitate chiar acum la Școala…