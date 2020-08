Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor pentru prezentarea motiunii de cenzura a PSD la adresa Cabinetului Orban a inceput, joi, in prezenta premierului Ludovic Orban si a mai multi membri ai Guvernului, potrivit Agerpres.Sunt prezenti 173 de deputati si senatori din totalul de 465 de parlamentari,…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. TVR transmite in direct citirea moțiunii, in ediția speciala de la ora 12.00.

- MOTIUNE DE CENZURA. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12:00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de PSD impotriva Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative,…

- "Este curat constitutional, pentru ca sesiunea extraordinara nu este o anexa a sesiunii ordinare. Sesiunea extraordinara are un statut de sine statator. De aceea avem doua lucruri. Avem o ordine de zi stabilita pentru sesiunea extraordinara, de aceea convocam Senatul sau Camera in sesiune extraordinara.…

- PSD a depus moțiunea de cenzura „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”, a anunțat liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. El a mai spus ca negociaza cu toate partidele parlamentare, mai puțin PNL și PMP, care sunt la guvernare.

- "Exista o incoerenta majora si constanta a masurilor pe care le ia Guvernul. Putem organiza alegeri, dar nu putem avea restaurante deschise", a declarat Lucian Romascanu. Purtatorul de cuvant al PSD a explicat ca social-democratii spera sa avem "cat de curand un alt Guvern". "Singura…

- Parlamentarii PSD incep sa lucreze la motiunea de cenzura pe care o vor depune a doua zi dupa incheierea starii de alerta, a anuntat liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Va anunt public ca, incepand de astazi, parlamentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura…