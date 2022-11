Iesenii pot participa maine la sesiunea de lectura publica, incepand cu ora 17.00, live, pe pagina de Facebook Junimea XXI. Proiectul este dedicat exclusiv poeziei si consta in ateliere de lectura, scriere creativa, lansari de carte, lecturi publice cu poeti (re)cunoscuti. La cea de-a 22-a editie va citi poezii Ana-Maria Anania. Ana-Maria Anania este absolventa a Facultatii de Litere din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. A debutat cu volumul de poezii „sleep paralysis" la Editura Cartea de dupa, in decembrie 2021. A publicat in mai multe reviste si platforme literare, precum Echinox, Zona…