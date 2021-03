Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea lui Aleksei Navalnii este "satisfacatoare", a declarat Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN), a doua zi dupa alerta lansata de apropiati ai opozantului rus, care afirma ca starea sanatatii acestuia s-a deteriorat dupa sosirea sa in aceasta colonie penitenciara, relateaza…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Un tribunal din Moscova a emis miercuri un nou mandat de arestare pe numele lui Leonid Volkov, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii. Volkov traiește in Lituania și era deja vizat de un ordin de arestare in Rusia, informeaza Reuters si AFP, citate de G4media.Purtatoarea…

- Moscova ii considera pe membrii Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii, cel mai virulent critic din tabara opozitiei ruse la adresa Kremlinului, 'agenti de influenta' care actioneaza in numele NATO, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters. Mitingul este programat sa inceapa la ora 11:00 GMT in piata Puskin…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins luni ceea ce a catalogat drept „rezonanța artificiala” în Occident privind arestarea politicianului de opoziție rus Alexei Navalnîi și a afirmat ca Rusia nu este îngrijorata cu privire la imaginea sa, relateaza Reuters.„Probabil…