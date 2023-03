Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are suficiente resurse pentru a continua razboiul in Ucraina „la intensitatea actuala” inca doi ani, a declarat joi seful serviciului de informatii militare lituaniene, Elegijus Paulavicius, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- China are nevoie de capacitatea de a dobori sateliții Starlink de pe orbita joasa a Pamantului și de a apara tancurile și elicopterele impotriva rachetelor Javelin, potrivit cercetatorilor militari chinezi care studiaza luptele Rusiei in Ucraina pentru a planifica un posibil conflict cu forțele conduse…

- Rusia nu poate ramane nepedepsita pentru razboiul impotriva Ucrainei, au declarat vineri, intr-un comunicat comun preluat de Reuters, secretarul de stat american Antony Blinken si omologii sai din India, Japonia si Australia - tari care formeaza alaturi de SUA asa-numitul grup Quad.

- Zeci de persoane au fost retinute vineri de politie in Rusia pentru actiuni de comemorare la implinirea unui an de la invazia rusa in Ucraina, in unele cazuri fiind vorba despre persoane care doar au depus flori, a declarat vineri un grup pentru drepturile omului, relateaza Reuters. Autoritatile ruse…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat vineri in al doilea an, fara sa se intrevada un final pentru acest conflict care a ucis deja zeci de mii de oameni, a distrus orase si localitati, a fortat milioane de persoane sa fuga si a adus o tensiune de Razboi Rece in relatiile internationale,…

- Rusia reprezinta o amenințare militara clara in zona imediata a Suediei, dar forțele sale sunt in mare parte ocupate in razboiul din Ucraina, a declarat luni Serviciul suedez de informații militare și securitate (MUST), scrie Reuters . „Ordinea europeana de securitate așa cum o cunoaștem a incetat…

- Rusia a denuntat joi implicarea din ce in ce mai mare a tarilor europene in conflictul din Ucraina prin livrarile lor de armament catre guvernul de la Kiev, dar a subliniat ca aceasta nu o va impiedica sa-si duca la indeplinire obiectivele campaniei sale militare in tara vecina, avertizand ca ucrainenii…

- Rusia are de gand sa creasca varsta maxima de recrutare incepand din primavara, de la 27 la 30 de ani, a declarat deputatul rus Andrei Kartapolov, joi intr-o declarație preluata de Reuters. Putin a sustinut, in decembrie, propunerea ministerului apararii de modificare a intervalului de varsta pentru…