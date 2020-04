Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming Amazon a fost dat in judecata pentru plagiat, in cazul serialului de succes „The Marvelous Mrs. Maisel”. Reclamanta este o scriitoare care sustine ca ideea serialului este copiata dintr-un roman pe care l-a publicat in 2014.Serviciul de streaming Amazon a fost dat in…

- Turcia a anuntat miercuri ca a lansat urmariri impotriva 20 de sauditi, in urma unei anchete de peste un an cu privire la asasinarea editorialistului Jamal Khashoggi la Istabul in 2018, relateaza AFP.

- Un jaf in stilul serialului „La Casa de Papel” s-a petrecut in Belgia. Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf, dintre care și un roman, cu varste cuprinse intre 21 și 22 de ani. Cei doi au jefuit Monetaria Regala, dar au avut ghinionul de a fura monede și bancnote scoase din circulație....…

- Judecatoria Timisoara a obligat Statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa achite peste 14.000 de lei, dupa ce a fost dat in judecata fiindca nu si-a platit restantele la intretinere pentru un spatiu comercial pe care il detine in centrul Timisoarei. Sentinta nu este definitiva.

- Disney+, unul dintre cele mai noi servicii de streaming video, va debarca in Europa pe 24 martie, cu o saptamana mai devreme decat data anunțata anul trecut. Deși nu are experiența celor de la Netflix, HBO sau Amazon, Disney are avantajul unui... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, spune ca PSD a trecut Legea pensiilor prin Parlament, fara surse de finantare, doar cu mentionarea impactului negative pentru buget. ”Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman? PSD le bifeaza pe toate trei”, afirma Florin Citu.Citește…

- 8 ambulante noi au fost primite de Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt. „Momentul festiv” a fost marcat luni, 20 ianuarie, in prezenta managerului SAJ Neamt, Dorice Albu, si a prefectului de Neamt, George Lazar. Este vorba despre 5 ambulante tip B1, B2 marca Volkswagen Transporter si 3 ambulante tip…

- Cantareața americana Ariana Grande și șapte compozitori au fost dați in judecata pentru plagiat, de un artist hip-hop care susține ca piesa nominalizata la Grammy in 2020 "7 Rings" a fost inspirata de un cantec al sau lansat in 2017, potrivit Reuters.Josh Stone, cu numele de scena DOT, a aratat…