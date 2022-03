Mesajul președintelui Vladimir Putin cu privire la modificarea statutului forțelor sale nucleare a fost „foarte neobișnuit”, a declarat marți directorul Serviciului de Informații Naționale, Avril Haines. Ea a spus ca anunțul a fost perceput mai degraba ca un mesaj, decat ca o amenințare imediata la adresa Statele Unite. „Evident ca luam foarte in serios un astfel de mesaj”, a spus Haines. „Dar credem ca el incearca astfel sa descurajeze” NATO sa se implice in conflictul din Ucraina, a declarat ea in timpul marturiei in fața Comisiei de Informații a Camerei. Haines a mai spus ca anunțul lui Putin…