Servicii de calitate oferite de City Insurance pentru cei prejudiciati de proprii asgurati RCA

- Razvan Oprea, inițiatorul Asociației "Dinamoviști pentru Dinamo", a marturisit ca organizația pe care o reprezinta are planuri mari in ceea ce privește clubul, din momentul in care ADPD va prelua clubul. Asociația va obține personalitate juridica pe 16 mai, dupa care va urma auditul gruparii, pentru…

- Operatorii de telefonie mobila risca sa fie lipsiti de licenta sau amenda in valoare de pana la 18 mii de lei daca in urma verificarilor se vor depista abateri.Verificarile vor avea loc de doua ori pe an, primavara și toamna.

- Managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat luni ca a demarat o ancheta interna dupa ce o femeie a reclamat ca fiica sa este pusa sa plateasca servicii medicale, desi are doar 6 ani, scrie Agerpres.

- Cele mai multe joburi au fost in Constructii, un numar de 440, urmat de domeniul Comert si Servicii, cu un numar de 383 de joburi, apoi in Industrie (350 locuri de munca), Confectii (245 locuri de munca) si alte domenii (200 locuri de munca). „Sunt locuri de munca atat pentru persoane cu studii superioare…

- Romania se confrunta cu o criza sociala si morala fara precedent, iar protejarea familiei, a mamei si a copilului, desi e prevazuta in Constitutie, este ignorata complet. O statistica socanta arata ca tara nostra ocupa locul al doilea in lume ca numar de avorturi, raportat la populatia actuala. Intrucat…

- Dupa ce a ajuns, in cursul diminetii de luni, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, unde a stat nu mai mult de cateva zeci de minute, fostul edil al sectorului 5 a dat un raspuns in stilu-i caracteristic, in momentul in care a fost intrebat in ce dosar si in ce calitate s-a prezentat in fata […]…

- Clinica Spinal Care ofera, in premiera pentru municipiul Bacau, servicii complete de recuperare la domiciliul pacienților. Sunt vizate persoanele aflate in perioada de imobilizare sau care nu sunt deplasabile și a caror recuperare poate suferi din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, se afla la Iasi si ia parte la o intalnire organizata de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii.