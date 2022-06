Serie neagră pentru Gardienii Revoluției din Iran. Ce au plănuit Israel și SUA Dupa moartea recenta a unui comandant și a unui membru al Forței Qods, unitatea de elita a Gardienilor Revoluției din Iran, doi membri ai Gardienilor au murit „in misiune”, potrivit agenției de presa Fars, care citeaza un comunicat al forței paramilitare iraniene. Amandoi erau specializați in domeniul aerospațial. Doi profesioniști din domeniul aerospațial au murit […] The post Serie neagra pentru Gardienii Revoluției din Iran. Ce au planuit Israel și SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

