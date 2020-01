Serie de cutremure înregistrate miercuri în Turcia Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs miercuri in vestul Turciei, la ora 19.22 GMT, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), conform Reuters si EFE.



Seismul s-a produs la 15 km est de orasul Kirkagac, la o adancime de aproximativ 8,6 kilometri, dar a fost resimtit si in orasele Izmir, Aydin, Denizli si chiar la Istanbul.



In cursul zilei de miercuri in Turcia au fost inregistrate opt cutremure mai mici in decurs de sase ore, potrivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC).



Nu au existat rapoarte imediate cu privire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km NE de Manisa, 68km S de Balikesir, 89km NE de Izmir, 93km NE de Karabaglar, 132km N de Aydin, 146km V de Usak, 168km SV de Bursa, 175km NV de Merkezefendi, 180km NV de Denizli, 194km V de Kutahya", a notat infp.ro, cu referire la primul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 5,6 grade s-a produs miercuri seara in vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), anunța MEDIAFAX.Seismul a avut loc la ora 21.22 (21.22, ora Romaniei), la adancimea de 8,6 kilometri. Citește și: Ministrul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 5,6 grade s-a produs miercuri seara în vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax. Seismul a avut loc la ora 21.22 (21.22, ora României), la adâncimea de 8,6 kilometri. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti la 10 kilometri sud de localitatea Indios din Puerto Rico, a anuntat Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentiile Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora 8:24 GMT, iar epicentrul sau a fost stabilit la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter a fost înregistrat vineri în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, informeaza Reuters.Seismul a fost de intensitate moderata, ceea ce poate provoca…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- Autoritațile de la Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 133 de militari pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, acuzat de Turcia ca s-ar fi aflat in spatele tentativei de lovitura de stat din 2016, a anunțat agenția Anadolu, citata de Reuters. Operațiunea de reținere a acestora…

- Inainte de a fi eliberat lunea trecuta, Altan fusese inchis din 2016, la doua luni dupa esecul puciului din Turcia impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Autoritatile de la Ankara acuza de organizarea loviturii de stat reteaua clericului Fethullah Gulen, stabilit in SUA. Jurnalistul…