- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix, relateaza News.ro. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada…

- Ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat ca a trimis catre Netflix o plangere in care reclama drept ”jignitoare” portretizarea unui personaj feminim din Kiev in serialul ”Emily in Paris”, relateaza BBC. Nemultumirile vin dupa ce personajul, pe nume Petra, fura dintr-un magazin…

- Deși acum se descurca mai ușor in Paris, stilul de viața franțuzesc ii da in continuare de furca lui Emily. Dupa ce intra intr-un triunghi amoros cu vecinul ei și cu prima ei prietena franțuzoaica, Emily e hotarata sa se concentreze asupra muncii, care devine din ce in ce mai complicata in fiecare zi.…

- Cel de-al doilea sezon al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 22 decembrie, iar trailerul oficial a fost prezentat joi, arata News.ro. In noul sezon, care are zece episoade a cate 30 de minute, Emily se descurca tot mai bine in oras, dar…