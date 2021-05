Stiri pe aceeasi tema

- Importanta securitatii cibernetice in Romania va fi analizata marti, intr-o videoconferinta referitoare la provocarile post pandemie pentru securitatea datelor. In cadrul evenimentului 'Conectam Romania. Cybersecurity pentru biroul virtual. Provocarile post pandemie pentru securitatea datelor',…

- Susținerea culturii este o alta direcție importanta, careia i-am acordat atenție in construirea bugetului pe anul 2021. Pandemia pe care o traversam ne-a afectat pe toti, mai mult sau mai puțin, dar manifestarile culturale au fost reduse aproape la zero de un an de zile! Iar efectele se vor vedea, din…

- Serviciul de Protectie si Paza este unul dintre pilonii securitatii nationale, fiind o institutie fundamentala, care asigura impecabil securitatea obiectivelor de importanta nationala si a demnitarilor in plan intern si extern, a transmis, vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.…

- Nevoia statelor de a reglementa noi masuri prin care sa fie asigurata securitatea rețelelor de comunicații nu este noua, insa, in perioada recenta au fost dezbatute public mai multe inițiative legislative, precum și expuneri ale unor documente politice in acest domeniu. Proiectul de lege pentru…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi un proiect de lege susținut de Statele Unite, care interzice in mod eficient Chinei și Huawei sa ia parte la dezvoltarea rețelei 5G, a declarat pentru Reuters un membru al Comitetului IT&C și al Securitații Naționale. Europa a aparut ca un camp de lupta in tehnologia…

- Raspunsul vine de la IsoStandard, Organism național de certificare a sistemelor de management: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000 și ISO 27001. Daca dorești sa afli mai multe despre protecția datelor sau ești interesat de oferta Iso Standard , tot ceea ce trebuie sa faci este sa…

- Proiectul de lege pentru deconspirarea urmașilor securiștilor din politica, depus in Senat de ministrul USR, Claudiu Nasui, prevede publicarea rudelor pana la gradul al III-lea care au colaborat cu Securitatea in cazul Președintelui Romaniei, parlamentarilor, europarlamentarilor, membrilor Guvernului,…