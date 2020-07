Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 22% dintre credite au rata amanata, in baza moratoriului legislativ, iar comportamentul la plata al acestor clienti se va vedea dupa 1 ianuarie 2021, a declarat, marti, Sergiu Oprescu, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), intr-o conferinta de profil.

- Debitorii au putut solicita, pana la 15 iunie 2020, amanarea ratelor pana la finele anului, in baza moratoriului reglementat prin Ordonanța de Urgența 37/2020. Peste 60% din cererile soluționate au fost in baza ordonanței, in timp ce restul de 40% au fost in urma masurilor adoptate individual de…

- BNR reduce din nou dobanda cheie, la 1,75% pe an: "Impactul sever al pandemiei va provoca o turnura abrupta in cursul economiei la mijlocul acestui an" Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la…

- Agentiile de rating vor sa aratam disciplina, sa fim ponderati, prin urmare este necesar sa surprindem pozitiv ca sa nu fim retrogradati, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un eveniment de specialitate. "Trebuie sa avem grija…