Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul tensiunilor de la varful Ucrainei, Rusia rasucește 'cuțitul' in moralul soldaților ucraineni: 'Avansam in toate direcțiile!'Armata rusa inainteaza "in toate directiile" in Ucraina, a declarat vineri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, fortele sale accentuand presiunea asupra frontului…

- Parlamentul elvetian a autorizat aceasta vanzare in septembrie. Consiliul federal anunta intr-un comunicat ca a ”aprobat cererea de exportare a 25 de tancuri de lupta de tip 87 Leopard 2 A4 catre Germania, achizitionate de catre intreprinderea care le-a fabricat, Rheinmetall Landsysteme GmbH”. ”Punctul…

- Presa ucraineana vorbeste despre o concentrare masiva de forte ruse la nord de Ucraina, conform BBC, scrie Rador Radio Romania.Comandantul fortelor armate a fost citat declarand ca 90.000 de soldati rusi sunt concentrati la frontiera si lanseaza atacuri cu artilerie, rachete si drone. Fortele ruse…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra si unul dintre cei mai importanti ofiteri ai Marinei ruse, a fost fotografiat marti participand la o videoconferinta, la o zi dupa ce fortele speciale ucrainene au anuntat ca l-au ucis, noteaza Reuters. Intr-o fotografie publicata de Ministerul…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra si unul dintre cei mai importanti ofiteri ai Marinei ruse, a fost fotografiat marti participand la o videoconferinta, la o zi dupa ce fortele speciale ucrainene au anuntat ca l-au ucis, noteaza Reuters.Intr-o fotografie publicata de Ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a comunicat ca a distrus sase drone ucrainene in dreptul coastelor sudica si estica ale Peninsulei Crimeea.Primarul Moscovei a declarat de asemenea ca o drona ucraineana a fost doborata in apropierea capitalei, iar o alta s-a prabusit in orasul Oriol, la aproximativ 300…

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a estimat ca Rusia a tras anul trecut intre 10 si 11 milioane de cartuse in Ucraina. Moscova si-a lansat invazia in februarie 2022. ”Aceasta este situatia pe care o au. Daca ai cheltuit 10 milioane de cartuse anul trecut si esti in mijlocul unei lupte…

- Fostul ministru ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a precizat ca o zi de razboi impotriva Rusiei costa Ucraina 100 de milioane de dolari și ca fondurile vin in vasta lor majoritate din bugetul de stat, relateaza Ukraiinska Pravda și Hotnews. El a facut comentariile in cadrul unui amplu interviu acordat…