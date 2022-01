Stiri pe aceeasi tema

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunea militara asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage „consecinte” grave, potrivit publicatiei Die Welt. „Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii Ucrainei”,…

- Rusia continua consolidarea militara la frontiera, facand ca riscul unui conflict in Ucraina sa devina unul „real” in condițiile unui posibil eșec al diplomației, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei reuniuni prin videoconferinta cu ministrii de Externe ai…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de "riscul real" de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Consolidarea…

- Rusia a declarat ca ar putea fi forțata sa desfașoare rachete nucleare cu raza medie de acțiune in Europa ca raspuns la ceea ce considera ca sunt planurile NATO de a face același lucru. Ministrul adjunct rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat luni, intr-un interviu acordat agenției de presa RIA,…

- Ministrul rus adjunct de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat luni asupra unei confruntari daca Statele Unite și NATO nu ofera Rusiei garanții de securitate in privința extinderii spre est, scrie Reuters, preluand agenția rusa RIA Novosti.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…