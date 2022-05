Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Rusia a primit pozitiv propunerile Ucrainei privind Tratatul, primite in timpul negocierilor de la Istanbul. Despre o astfel de reacție din partea Moscovei a vorbit ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu in cadrul emisiunii Большая игра de la Pervii Canal. "Am fost gata sa luam acest…

- Ministrul rus de Externe a vorbit despre pericolul reprezentat de un posibil razboi nuclear, avand in vedere rezultatele proaste obținute in urma negocierilor cu Ucraina. Serghei Lavrov nu exclude un al Treilea Razboi Mondial, ba chiar susține ca aceasta ipoteza este cat se poate de reala, care nu poate…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, merge in Rusia și in Ucraina, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Prima etapa a vizitei va in Rusia, la data de 26 aprilie 2022. Secretarul general al ONU va avea intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, precum și cu ministrul de Externe, Serghei…

- Oficialii ucraineni spun ca bombardarea unei școli de arta care adapostește 400 de persoane se numara printre ultimele atacuri. Zelenski numește asta „o teroare care de care ne vom aminti secolele urmatoare”. „Blocada orașului Mariupol va intra in istoria raspunderii pentru crime de razboi. A face asta…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, și omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au discutat joi, 10 martie, in Turcia. Astazi a fost prima intalnire la acest nivel, de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie. Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a declarat ca a discutat…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca intervențiile ruse nu vor inceta in perioada negocierilor. „Noi nu putem pastra pe teritoriul Ucrainei infrastructura militara care amenința securitatea Federației Ruse”, a declarat acesta in cadrul conferinței de astazi. Intrebat despre „implicarea…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a anuntat, marti seara, ca a decis anularea intalnirii cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, din cauza actiunilor Rusiei impotriva Ucrainei.