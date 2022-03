Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis marti exporturile in Rusia de masini scumpe, sampanie, bijuterii si alte bunuri de lux folosite de elitele care il sustin pe presedintele Vladimir Putin, pentru a sanctiona stilul lor de viata somptuos in contextul razboiului dus in Ucraina, relateaza AFP. Fii…

- Intalnirea celor doi șefi de stat va avea loc marți de la ora 15.30 la Palatul Cotroceni.Oficialii romani au primit mai multe vizite in contextul razboiului de la granița. De departe, un impact puternic a avut venirea la București a vicepreședintelui SUA - Kamala Harris. A fost prima vizita a vicepreședintei…

- UPDATE 2 Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, a declarat marti ca tara sa „nu este parte” a razboiului din Ucraina dupa invazia rusa, informeaza dpa. Guvernul chinez „nu vrea sanctiuni care sa afecteze China”, a declarat ministrul de externe chinez intr-o discutie purtata la telefon cu omologul sau spaniol…

- Temporar, pentru „a asigura vizibilitatea informatiilor de siguranta”, Twitter a decis sa intrerupa afisarea de reclame in Ucraina si Rusia. Acelasi lucru se intampla si cu recomandarile automate de continut. Practic, in contextul razboiului din Ucraina, Twitter intrerupe componentele care functioneaza…

- Președintele Joe Biden și secretarul american al Apararii Lloyd Austin au anunțat ca vor trimite 7000 de soldați americani suplimentari in Germania ca sa sprijine aliații NATO in contextul razboiului provocat de Rusia in Ucraina.

- Rusul Andrey Rublev (24 de ani, 7 ATP) indeamna la stoparea razboiului din Ucraina și spune ca a primit mesaj jignitoare, agresive, din cauza conflictului declanșat de Vladimir Putin. Rublev l-a invins astazi pe Mackenzie McDonald (61 ATP), scor 2-6, 6-3, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului…

- Pot tensiunile geopolitice, in special dintre Rusia și SUA in privința Ucrainei, sa dea foc piețelor financiare? Rusia amenința in mod direct Ucraina, ca parte a unei confruntari cu Statele Unite, pentru a preveni extinderea NATO in continuare spre Est. China intensifica manevrele aeriene și navale…