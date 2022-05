Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat ca NATO ”tine cont de teritoriile Finlandei si Suediei in cadrul planurilor sale militare de extindere spre est” de ani de zile si, prin urmare, aderarea celor doua tari la alianta ”nu reprezinta nicio diferenta”, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de CNN. ”Finlanda, Suedia si alte tari neutre participa de ani de zile la exercitiile militare ale NATO. NATO a luat in considerare teritoriile lor in planificarea extinderii sale spre est”, a declarat Serghei Lavrov, marti, potrivit agentiei de presa de stat TASS. ”In acest context, se…