- Serbia vrea sa importe gaz natural si electricitate din Azerbaidjan si sa se alature unui mare proiect european de transport de electricitate printr-un cablu submarin in Marea Neagra care sa uneasca Azerbaidjan si Georgia cu Romania si Ungaria, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic…

- Romania asigura, in acest moment, peste 90% din necesarul de electricitate al Republicii Moldova, a declarat ministrul de externe, Bogdan Aurescu, la un post de televiziune, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- PMP condamna modul trunchiat in care Premierul Nicolae Ciuca a ales sa prezinte initiativa companiilor Romgaz (Romania) si SOCAR (Azerbaidjan) de a construi un terminal de gaz natural lichefiat (LNG) la Marea Neagra ca fiind un demers diplomatico – economic al actualei Puteri. Fii la curent…

- Budapesta si Belgrad au stabilit sa construiasca un nou oleoduct pentru ca Serbia sa poata sa primeasca petrol rusesc dupa ce se va sista furnizarea prin conductele care acum trec prin Croatia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Guvernului ungar, Zoltan Kovacs, citat de agentia EFE, potrivit…

- Austria, Serbia si Ungaria au convenit joi, la Belgrad, sa consolideze protejarea comuna a frontierelor acestor tari in fata noii cresteri a migratiei ilegale organizate de bandele de traficanti, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat marti in parlamentul de la Belgrad ca Serbia nu va recunoaste independenta declarata unilateral de Kosovo nici in mod direct si nici in mod indirect, relateaza Tanjug, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat sambata anularea evenimentului EuroPride 2022, programat in septembrie la Belgrad, insa organizatorii manifestarii au sfidat imediat decizia autoritatilor afirmand ca adunarea comunitatii LGBTQ va avea loc asa cum era prevazut, informeaza AFP, scrie Agerpres.…