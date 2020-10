Serbia are guvern nou. Una dintre principalele sarcini va fi gestionarea crizei cauzate de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul sârb a aprobat miercuri un nou guvern care va trebui sa conduca tara spre redresare dupa pandemia de coronavirus si sa o orienteze mai aproape de aderarea la Uniunea Europeana, relateaza Reuters, citit de Agerpres. Noul cabinet va fi condus de Ana Brnabic, care a fost de asemenea…

- Stadiul cooperarii bilaterale romano-elvetiene si gestionarea pandemiei de COVID-19 s-au aflat printre temele discutiei care a avut loc luni intre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Confederatiei Elvetiene, Simonetta Sommaruga, la solicitarea partii elvetiene. Potrivit Administratiei…

- Uniunea Europeana a convenit sa plateasca Gilead peste 1 miliard de euro pentru aprovizionarea cu Remdesivir timp de sase luni de zile, cu putin timp inainte de publicarea rezultatelor finale ale celui mai mare studiu clinic pentru medicamentul antiviral destinat tratarii bolii Covid-19, transmite Reuters.…

- Conform unui raport publicat de catre Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), Romania este țara cu cea mai mare rata a deceselor provocate de COVID-19 din Uniunea Europeana, de 3,1 la 100.000 de locuitori.Reprezenantul Romaniei la OMS, medicul Alexandru Rafila, a explicat cauzele…

- Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de Anestezie și Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgența „Bagdasar-Arsenie” din București vor fi dotate cu echipamente și aparatura medicala pentru...

- Mii de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei din Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu, pe fondul nemultumirii in crestere fata de acuzatiile de coruptie cu care se confrunta premierul si fata de modul in care a gestionat criza coronavirusului, relateaza Reuters. Foto: (c) Ronen…