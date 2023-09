Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiul platforma mutat temporar de STPT de la Muzeul „Corneliu Mikloși” in Piața Unirii va gazdui duminica seara un nou concert. Protagoniști sunt talentații frați Jacqueline și Lucas Kohl, membri ai grupului Peregrinii.

- Duminica, 3 septembrie, incepand cu ora 20:30, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc un concert in interpretarea lui Jacqueline Kohl – voce și Lucas Kohl – pian. Momentul muzical va consta in reinterpretarea unor piese moderne cunoscute in stilul jazz și swing. Cei doi frați sunt studenți…

- Sambata, 12 august, incepand cu ora 20:00, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc un concert de muzica ușoara și jazz in interpretarea artistei Reissa Cristina Peștenaru. Reissa este absolventa a școlii de muzica Filaret Barbu din Lugoj, unde a studiat pian și teorie muzicala timp de 8…

- Nume cunoscute ale muzicii folk romanesti, intre care Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Adrian Margineanu si Ducu Bertzi vor concerta la sfarsitul acestei saptamani la Brezoi, in cadrul festivalului "Baricada Folk", eveniment ce are loc pentru al patrulea an consecutiv in statiunea valceana…

- Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida, aflați in patrulare in aceasta dimineața in Piața Unirii, și avand informații ca un barbat și-a facut un obicei din a sustrage diferite bunuri de la terasele din zona, au observat o persoana care verifica ușile restaurantelor și se potrivea…

- Niciun an fara Bulci, nici un an fara farmecul incontestabil al festivalului organizat langa Castelul Mocioni, Bulci Fest, acolo unde e vorba doar de pace,... The post Ediție aniversara, cu Ada Milea, Mircea Baniciu, Mircea Vintila și mulți alții, la Bulci Fest appeared first on Special Arad · ultimele…

- In perioada 23 – 25 iunie, iubitorii de arta, tradiții, folclor și gastronomie sunt invitați la Festivalul Cetații Rupea. Festivalul ce va fi organizat in perioada 23-25 iunie 2023 este dedicat promovarii Cetații Rupea , a portului și a jocului tradițional romanesc. O noua ediție a Festivalului Cetații…

- O noua ediție a Budeasa Festival In perioada 16 – 17 iunie se desfașoara ce-a de-a treia ediție Budeasa Festival, pe plaja veche din comuna Budeasa. Concertele incep vineri și vor urca pe scena: Claudia Șerdan Marius & Keseri, Mircea Vintila, Ducu Bertzi, Antract și Vama. Sambata, vor canta Mircea Baniciu…