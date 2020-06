Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a caștigat primele doua meciuri de la reluarea Ligii 1, 3-0 cu Academica Clinceni, pe teren propriu, și 2-1 in deplasarea de la Sepsi. Deși intrase in playout pe ultima poziție, echipa lui Mihai Teja a ajuns acum pe locul 3. Azi, de la ora 14:30, ilfovenii intalnesc clubul care a preluat…

- Sepsi și Voluntari joaca ACUM in runda cu numarul 4 a play-out-ului Ligii 1. Nicolae Carnat (22 de ani) a marcat cel mai rapid gol al sezonului, in secunda 26. Valentin Cojocaru (24 de ani), portarul imprumutat de Voluntari de la Viitorul, a comis-o la prima atingere de balon. Tentativa lui de degajare…

- Sambata, 13 iunie, s-a reluat campionatul Ligii I de fotbal, dupa intreruperea cauzata de coronavirus. In etapa a 3-a din play-out s-au disputat primele doua meciuri: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-0 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt 1-1. Cel de-al treilea joc al rundei a fost programat…

- bull; FC Viitorul ocupa locul intai in turneul play out al Ligii 1bull; Cazuri de coronavirus aparute in Liga1 bull; Gica Hagi a avut o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut StroeAflata pe locul intai, cu 24 de puncte, in clasamentul turneului play out al Ligii 1, FC Viitorul sustine…

- In etapa a treia din PlayOut-ul Ligii 1, A.F.C.Hermannstadt joaca in deplasare contra celor de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Este prima confruntare oficiala dupa mai bine de 3 luni de pauza sportiva forțata de masurile pentru combaterea coronavirusului COVID-19.

- Echipele Universitatea Craiova si FC Viitorul se vor intalni, sambata, in doua meciuri amicale, au anuntat cele doua grupari, anunța news.ro.Partidele se vor disputa de la orele 11.00 si 14.30, in baza sportiva a craiovenilor. Citește și: Augustin Zegrean, reacție dupa decizia CCR cu…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, ca in conditiile crizei provocate de pandemia de coronavirus pe el il intereseaza foarte mult cum se va desfasura Liga I din sezonul urmator si nu daca se vor mai disputa meciurile din actuala editie de campionat.Citește…