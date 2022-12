Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești și U Cluj se infrunta diseara, de la ora 19:00, intr-un duel de tradiție din Superliga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul + rezultatele etapei #19 din Superliga Petrolul Ploiești - Universitatea…

- SCMU Craiova a incheiat perioada cu meciuri dificile in Divizia A1, iar acum se pregatește de adversari mai la indemana. Sambata, de la ora 20.00, in Polivalenta va veni Universitatea Cluj, iar oltencele iși propun doar victoria, așa cum a menționat și antrenorul Marius Macicașan. Partida va conta pentru…

- Echipa „leilor roșii” este tot mai aproape de accederea in faza secunda a grupelor FIBA Europe Cup, dupa victoria categorica inregistrata pe terenul formației bulgare Rislki Sportist Samokov. Partida a contat pentru etapa a 5-a (penultima) din Grupa E.

- Duminica 13 noiembrie, de la orele 14.00, Victoria Viișoara joaca pe propria arena partida din prima etapa a returului Ligii a 4-a, cu formația Viitorul Garbau. Dupa partida mai puțin reușita din ultima etapa a turului, cand a pierdut cu 2-4 pe teren propriu cu Vulturul 2020 Mintiu Gherlii, echipa antrenata…

- Dinamo a fost invinsa de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-3, la primul meci jucat de „caini” pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida a contat pentru cea de-a doua etapa a grupelor Cupei Romaniei.

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Olimpia Gherla. Adversarii de maine, Olimpia, nu au acumulat niciun punct in acest sezon, fiind pe ultimul loc al clasamentului. De partea cealalta, Sticla Arieșul Turda are trei puncte, „aduse” in victoria cu Viitorul Mihai…

- Liga 4: Industria Galda a preluat șefia, dupa ce CS Zlatna a fost surclasata de Viitorul Santimbru Dupa runda a 7-a a Ligii 4, Industria Galda de Jos a preluat șefia, profitand de primul eșec al stagiunii inregistrat de CS Zlatna, 0-5, acasa cu Viitorul Santimbru. De asemenea se remarca victoria neta,…

- Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu, la Clinceni, Minaur Baia Mare.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 Mario Lacatus 16 .Succesul este unul important, avand in vedere ca Unirea era sub Minaur in clasament,…