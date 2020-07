Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul central Bogdan Mitrea si portarul Alexandru Greab au semnat cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat marti clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. Cei doi fotbalisti au semnat un contract valabil pe 2 ani cu Sepsi OSK. Bogdan Mitrea, in varsta de 32 ani, fost jucator la FC Viitorul…

- Formația covasneana s-a impus, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fața Chindei Targoviște, in ultimul meci din cea de-a 9-a etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de sarbul Goran Karanovic (min.43) și de slovacul Pavol Safranko (min.85). Chindia a evoluat…

- Formația covasneana s-a calificat, in premiera, in ultimul act al Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce s-a impus, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fața echipei CSM Politehnica Iași, intr-un meci din manșa secunda a semifinalelor. Golurile au fost marcate de Fulop Istvan (min.20), olandezul…

- Pentru a treia oara in ultimii patru ani, finala Cupei Romaniei se va juca la Ploiești! Programata inițial la Craiova, finala care urmeaza sa aiba loc pe 22 iulie se va muta de pe stadionul din Banie pe ”Ilie Oana”, in acest sens Federația Romana de Fotbal facand demersurile necesare, motivele acestei…

- Formația covasneana, campioana ultimilor ani la baschet feminin, a remis un comunicat referitor la decizia Federației Romane de Baschet, cu privire la inghețarea sezonului 2019-2020 din Ligile Naționale și neacordarea titlurilor de campioane. In comunicatul gruparii din Sf.Gheorghe se precizeaza: Acceptam…

- In meciul cu Politehnica Iasi, din etapa a 11 a a a Ligii 1 de fotbal virtual, FC Viitorul a inregistrat cea mai categorica victorie de pana atunci, scor 13 0.Echipa de pe litoral este reprezentata in competitia organizata de Liga Profesionista de Fotbal de Robert Dumitru, gamer profesionist, component…

- In 21 aprilie 2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a deschis dosarul penal cu nr. 1979/P/2020, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata. „In fapt, la data de 16.04.2020, in jurul orei 18:05, cu ocazia unui control in trafic efectuat de catre…