- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- Sepsi OSK s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut la lovituri de departajare, scor 4-2, de Olimpija Ljubljana, intr-un meci disputat joi seara. In tur, Sepsi s-a impus, scor 3-1, insa in retur, slovenii s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Kvesic ’61 si Krefl…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1 , in Albania, cu FK Vllaznia Shkoder, in prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League. Returul va avea loc joi, 28 iulie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fundasul dreapta, Mihai Capatana, regreta ca nu s-a obtinut victoria, dar este…

- CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, vineri seara, pe arena Ion Oblemenco, scor 2-2, Sepsi, in prima etapa a Superligii. Oltenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Gustavo ’29, ’59. Echipa antrenata de Bergodi a redus din diferența prin Damascan ’73, iar Paun a marcat…

- Dupa cum a anunțat Puterea.ro inca de ieri, ANCOM a lansat in consultare publica caietul de sarcini, proiectul de hotarare de Guvern prin care se stabileste taxa minima de licenta, decizia referitoare la tariful de utilizare a spectrului si decizia de organizare a procedurii de selecție competitiva…

- Toate meciurile de marți din Liga Națiunilor sunt LiveSCORE pe GSP.ro. LIVE » Finlanda - Muntenegru 0-0 Click AICI pentru Live + statisticiTelevizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 Finlanda - Muntenegru, echipe de start: Finlanda: Hradecky - Granlund, Ivanov, Vaisanen - Lingman, Niskanen, Lod, Kamara,…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanța de urgența, noi masuri și amenzi pentru șoferii care greșesc in trafic. Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sanctiuni pentru mai multe abateri de la legislatia…

- Formatia de liga secunda Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a barajului pentru Liga I de fotbal. Chindia, clasata pe locul 7 in play-out-ul Ligii I, a deschis scorul, prin Daniel Florea (50), dar Concordia, formatie care…