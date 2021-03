Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc astazi, de la ora 18:00, in runda cu numarul 25 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #25 din Liga 1 Hermannstadt - Sepsi, liveTEXT…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Academica Clinceni se intalnesc astazi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #24 din Liga 1 Sepsi Sf. Gheorghe…

- FCSB și Chindia Targoviște se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in runda cu numarul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #24 din Liga 1 FCSB - Chindia Targoviște, liveTEXT…

- Poli Iași și Astra se intalnesc astazi, de la ora 12:15, in etapa cu numarul 23 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #23 din Liga 1 Poli Iași - Astra, liveTEXT de la 12:15 Click AICI pentru…

- Chindia Targoviște și FC Botoșani se infrunta astazi, de la ora 17:30, in runda cu numarul 21 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #21 din Liga 1 Chindia Targoviște - FC…

- Chindia Targoviște și Academica Clinceni se intalnesc vineri, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 18 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 18 din Liga 1 Chindia Targoviște -…

- Chindia Targoviște și Poli Iași se infrunta astazi, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 16 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul + rezultatele rundei #16 din Liga 1 Chindia - Poli Iași, liveTEXT…

- Chindia Targoviște și FC Argeș se intalnesc sambata, de la ora 15:00, in runda cu numarul 15 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Click aici pentru programul etapei cu numarul 15 din Liga 1 Chindia Targoviște…