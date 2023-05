Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a anunțat, la finalul partidei cu Sepsi OSK, ca nu este interesat de cel mai așteptat meci al sezonului. CFR Cluj a reușit o victorie dramatica in deplasarea de la Sfantu Gheorghe și are prima șansa de calificare in preliminariile Conference League.

- Clujenii au calcat stramb din nou, dupa ce au remizat in Gruia, scor 1-1, impotriva celor de la Universitatea Craiova. Campioana are șanse mari sa piarda primul titlu, dupa cinci sezoane consecutive de dominare a primei divizii.Remiza din Gruia ii claseaza pe clujeni la 7 puncte de liderul Farul, cu…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a prefațat duelul cu CFR Cluj, din etapa #6 din play-off-ul Superligii. Rapid - CFR Cluj se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1 CFR Cluj a pierdut etapa trecuta, 0-1 cu Farul, și se afla la 5 puncte…

- Ardelenii s-au impus cu scorul preferat a lui Dan Petrescu contra celor de la FC Argeș in meciul de pe teren propriu din sferturile Cupei Romaniei. Formația din Gruia va intalni Sepsi OSK in semifinale.

- Farul Constanta a debutat cu o victorie in play-off-ul Superligii de fotbal, 2-1 (1-0) cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, duminica, pe teren propriu, la Ovidiu. Liderul a punctat prin Constantin Grameni (28), cu un sut din marginea careului, si Adrian Mazilu (46), care a reluat din voleu centrarea lui Tudor…

- PAOK Salonic a facut un pas uriaș spre finala Cupei Greciei. Formația pregatita de Razvan Lucescu s-a impus in manșa tur a semifinalei cu Lamia, in deplasare, scor 5-1. Returul se joaca duminica, de la ora 18:00. Razvan Lucescu e aproape de o noua Cupa alaturi de PAOK. Astazi, formația din Salonic s-a…

- Seria excelenta in Superliga a Farului Constanta, echipa de pe prima pozitie in clasament, continua.In aceasta seara, "marinariildquo; au trecut si de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, impunandu se cu 2 0 in meciul de pe teren propriu, contand pentru etapa a 28 a.Au marcat: Baluta 22 si Mazilu 45 4 . Farul…

- CFR Cluj a trecut fara mari emoții de FC Argeș (3-1) in cadrul etapei cu numarul 26 din SuperLiga, iar Dan Petrescu a vorbit puțin despre jocul cu piteștenii, dar și despre returul cu Lazio din Conference League.