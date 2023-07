Stiri pe aceeasi tema

- Preliminarile Europa Conference League: TSKA Sofia - Sepsi OSK, echipele de startEchipele de start pentru meciul pe care Sepsi OSK Sfantu Gheorghe il joaca in deplasare cu TSKA Sofia, joi seara, pe Stadionul Bulgarska Armia din Sofia, in al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal:…

- FCSB a invins formatia bulgara TSKA 1948 cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul National ''Vasil Levski'' din Sofia, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

- Meciul dintre Sepsi vs FCU Craiova a deschis etapa a 2-a din SuperLiga. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal. In minutul 89, Sepsi a reușit sa deschida scorul. Aganovici a centrat…

- Mai multe obiecte si documente inedite ce au apartinut scriitorului Romulus Cioflec, nascut in anul 1882 in localitatea Araci, din judetul Covasna, au fost donate Muzeului National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe de catre fiica acestuia, Gabriela Corodeanu, au anuntat vineri reprezentantii…

- O noua ediție a Festivalului Sepsi jazz & blues la care participa artiști romani și internaționali, ce are drept scop promovarea acestor genuri muzicale prin muzica live, are loc la Sfantu Gheorghe, in perioada 23-24 iunie a.c.. Evenimentul, aflat la a doua ediție, este organizat de Asociația…

- Anul acesta muzica clasica iși ocupa locul binemeritat in viața culturala a orașului Sfantu Gheorghe, imbogațind paleta cultural-muzicala cu festivalul SepsiClassic. Timp de patru zile, in perioada 6-9 iulie, muzicieni consacrați pe plan internațional, dar și talente ale comunitații locale vor susține…

- Cele mai frumoase spatii verzi din zonele rezidentiale din Sfantu Gheorghe vor fi premiate de autoritatile locale, in cadrul celei de-a patra editii a concursului „Sfantu Gheorghe inflorit”, marele premiu fiind o masa cu sase scaune. Conducerea Primariei a precizat ca procesul de jurizare este in plina…

- Centrul de Cultura Arcus (Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) va invita marți, 9 mai 2023, ora 19.00, la un concert de viola și pian extraordinar sustinut de doi muzicieni tineri remarcabili: Alexandru Brișcaru (viola) și Sandor Ambrus (pian). Alexandru BRIȘCARU are un repertoriu vast și a susținut concerte…