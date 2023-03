Sepsi – FCU 4-0 / Greu la comisii, şi mai greu în iarbă! FCU Craiova s-a zbatut din rasputeri ca sa rejoace meciul cu Sepsi si sa anuleze victoria covasnenilor de la “masa verde”. Aceasta parte a misiunii a fost indeplinita, dar nu a fost de ajuns ca sa-si vada visul cu ochii. Rezultatul din iarba a lasat mult, mult de dorit. A fost 4-0 pentru covasneni, astfel ca obiectivul trupei lui Nicolo Napoli de a “prinde” play-off-ul s-a naruit. Evolutia dezastruoasa de la Sf. Gheorghe a condus-o pe FCU pe locul 7. Statistica oferita de flashscore.ro Golurile covasnenilor au fost marcate de Nicolae Paun (’7), Gurau (’16 – autogol), Aganovic (’44) si Safranko.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

