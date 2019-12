SEPSI - CHINDIA // liveTEXT de la 16:45 » Echipele probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a mai facut un pas greșit în lupta pentru un loc de play-off. Echipa lui Dusan Uhrin a fost învinsa pe teren propriu de Sepsi Sfântu Gheorghe, dupa ce a condus cu 1-0. Oaspeții s-au impus grație dublei reușite de Karanovic în decurs de doua minute (76' și 78'),…

- Sepsi și Academica Clinceni se dueleaza azi, de la ora 18:00, in prima partida a zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul + rezultatele rundei #20 din Liga 1 Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 18:00…

- Sepsi și Craiova se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in etapa #18 din Liga 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 17:30 » SEPSI - CRAIOVA Vezi…

- Formatia FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în etapa a XVII-a a Ligii I. Echipa ardeleana a evoluat cu doi jucatori mai putin înca din minutul 36, potrivit News.ro. Pentru FC Viitorul au marcat Ghita '4,…

- Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Ghita '4, Munteanu '52, Rivaldinho '79 si Matei '86p, in timp ce pentru Sepsi a inscris Safranko '27. Echipa ardeleana a evoluat cu doi jucatori mai putin inca din minutul 36. Viitorul: Cabuz - Mladen, Artean, Ghita, de Nooijer (Filip '68) - Iacob…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Gaz Metan Mediaș se infrunta duminica in etapa #16 din Liga 1. Meciul va fi pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #16 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT de la 16:00 » Sepsi - Gaz Metan …

- Formatia Astra Giurgiu a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XIII-a, ultima a turului sezonului regulat al Ligii I.Astra a revenit dupa ce gazdele au condus cu 1-0. Au marcat Karanovic ’14 si Vasvari ’80 (penalti)…

- Poli: Tarnovanu – Gallego, Frasinescu, Diallo ("46 - Passaglia), Radu – Platini, Mihalache, Loshaj, Horsia ("64 - Birnoi) – Balan, A. Cristea ("75 - Chelaru). Antrenor: Mihai Teja. Sepsi: Fejer – Kilyen, Bouhenna, Tincu, F. Stefan – Vasvari – Carnat ("72 - Gal; "79 Salli), R. Deaconu, Velev ("75 -…