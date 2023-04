Sepsi – CFR Cluj 3-0. Covăsnenii s-au calificat en-fanfare în finala Cupei României (Video) Sepsi Sf. Gheorghe s-a calificat, miercuri seara, in finala Cupei Romaniei Betan, dupa ce a trecut in semifinale de CFR Cluj, scor 3-0. Nicolae Paun a deschis scorul in minutul 10, cu o lovitura de cap. Marius Ștefanescu a dublat avantajul covasnenilor in minutul 29, cu un șut din marginea careului mic. Sepsi a continuat sa atace, iar in finalul reprizei, a primit penalty dupa un fault in careu comis de Burca. Jucatorul CFR-ului a fost eliminate, iar Cosmin Matei a ratat lovitura de pedeapsa. In minutul 78, Braun a comis henț in careu iar Sepsi a primit al doilea penalty al meciului. Ștefanescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

