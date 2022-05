Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul „Colectiv”, joi, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani.

- Magistrații Curții de Apel București (CAB) au pronunțat decizia defintiva in dosarul „Colectiv”, joi, la 6 ani de la inceputul procesului. Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Pedepse mai mari, cuprinse intre 6 ani și 4 luni și 11 ani și…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul ‘Colectiv’, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia…