Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel va fi noua directoare a CIA; Senatul SUA a confirmat joi numirea ei de catre presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. Cu 51 de voturi pentru si 45 impotriva, Senatul a pus capat unei batalii politice legate de numirea primei femei la conducerea Central Intelligence Agency,…

- CIA nu va relua controversatul program de interogatorii lansat dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 si asimilat torturii, a dat asigurari miercuri in Congresul american Gina Haspel, nominalizata de presedintele Donald Trump pentru a prelua functia de director al Agentiei centrale de informatii a…

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Votarea nu se incheiase inca, dar Pompeo, care a fost pana acum director al CIA (Central Intelligence Agency, agentia americana de informatii externe), obtinuse deja mai multe voturi decat cele 51 necesare…

- Tenisul are probleme semnificative de integritate, in special la nivel inferior si mijlociu, cauzate de cresterea numarului pariurilor online, se arata intr-un raport preliminar al Independent Review of Integrity, dat publicitatii miercuri, informeaza Reuters.Conform raportului intocmit dupa…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson la conducerea…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele…

- Societatea Medicala Siriano-americana (SAMS) a anuntat ca zeci de persoane au murit intr-un atac chimic in orasul Douma, din Ghouta de Est. Damascul neaga informatiile, in timp ce SUA cer o reactie internationala rapida in cazul in care informatia cu privire la atacul chimic se va confirma, relateaza…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.