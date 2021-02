Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump. Acesta a fost inculpat de Camera Reprezentantilor pentru „instigare la insurectie”, in legatura cu asaltul fanilor sai asupra Capitoliului, in data de 6 ianuarie. Procesul a inceput cu un moment…

- Congresmenii desemnati procurori in noul proces de "impeachment" impotriva lui Donald Trump au sustinut ca acesta a procedat la "cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte american" prin "incitarea" partizanilor sai sa atace...

- Senatul Statelor Unite a respins marti un demers republican pentru a opri procedura de punere sub acuzare a fostului presedinte Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cadrul unui discurs sustinut in fata simpatizantilor sai la 6 ianuarie, inainte de asaltul asupra Capitoliului, relateaza…

- Divergențele republicane cu privire la cel de-al doilea proces de destituire a lui Donald Trump s-au conturat mai clar duminica, in timp ce fostul președinte al SUA și-a petrecut primul sau weekend dupa ieșirea din funcție și, cel mai probabil, s-a gandit cum s-ar putea razbuna pe republicanii care…

- Senatoarea Joni Ernst, unul dintre liderii Partidului Republican, a declarat, marti seara, ca procedura judecarii de catre Senat a acuzatiilor la adresa presedintelui Donald Trump nu este constitutionala, in contextul in care mandatul actualului lider de la Casa Alba se incheie miercuri, potrivit…

Fostul consilier local de la Campia Turzii, Vasile Tot, a caștigat definitiv procesul cu PPU-SL, partid care l-a exclus din ranul membrilor de partid, iar consecința acestui fapt a fost pierderea...

- Un judecator federal a respins vineri un proces condus de aliatii din Congres ai presedintelui Donald Trump care avea scopul de-al presa pe vicepresedintele Mike Pence sa anuleze rezultatul alegerilor, potrivit New York Times. Sustinatorii presedintelui sperau sa ii dea lui Pence puterea de a respinge…