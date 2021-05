Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez a votat joi cu o larga majoritate o propunere de rezolutie transpartizana in favoarea participarii Taiwanului la lucrarile mai multor organizatii internationale, cu riscul de a ofensa Beijingul, noteaza AFP. Textul, fara valoare obligatorie, "doreste continuarea demersurilor diplomatice…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnat miercuri un acord cu Organizatia Internationala a Francofoniei (OIF) pentru a imbunatati accesul la serviciile de sanatate din tarile francofone si pentru a dezvolta instrumente de promovare a sanatatii care vor fi redactate

- OMS, despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut” OMS despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut”…

- La 7 aprilie, in fiecare an, este marcata Ziua mondiala a sanatatii, ce are ca scop evidentierea unei teme de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit www.who.int. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gazduit, in 1948,…

- Anual, la 7 aprilie, este sarbatorita Ziua mondiala a sanatatii, cu scopul de a evidentia o tema de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit www.who.int . In 1948, cu prilejul primei intruniri globale dedicata sanatatii…

- „Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact strans cu Autoritatea Europeana a Medicamentului (EMA). Si ne vom reuni maine (marți - n.red.)”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa.Anunțul vine dupa ce mai multe tari…

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP. ‘De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie, ca o rutina? Asta…