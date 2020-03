Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In contextul in care ministrii din Guvernul Orban au intrat in contact cu senatorul liberal infectat cu coronavirus, șeful de la Interne reactioneaza exact asa cum i-a sfatuit pe romani! In sedinta Biroului Politic National al PNL de luni, 9 martie 2020, au fost prezentati candidatii…

- Senatorul Virgil Chițac a fost confirmat pozitiv cu Covid-19, dupa ce ieri a declarat ca este vorba doar despre o simpla raceala. Pe data de 8 martie, senatorul a aprticipat la o pterecre unde au fost alte 400 de femei.

- Vineri, 13 martie, senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. Alte trei persoane din Constanța, respectiv fiul sau, soția și asistentul personal, au fost, de asemenea, diagnosticate cu virusul Covid-19. Dupa ce s-a aflat rezultatul analizelor, au ieșit la iveala mai multe detalii halucinante.…

- Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testata pentru COVID-19. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare. „Toti senatorii intra in izolare. Vergil…

- (foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu) Un barbat de 52 de ani din Constanța a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19. Este primul caz in județul Constanța și al 39-lea la nivel național. Autoritațile nu știu inca de la cine s-a molipsit cu coronavirusul, fiind posibil sa reprezinte primul caz de raspandire…

- Bucurii de 8 martie Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala nu au uitat nici in acest an sa marcheze asa cum se cuvine Ziua Internationala a Femeii. Toate doamnele din Caminul pentru Persoane Varstnice au primit cadouri si felicitari. Doamnele cochete s au bucurat din suflet de surprize…

- Doamnele din comuna Cumpana sunt invitate sa serbeze Ziua Internationala a Femeii alaturi de primarul comunei, ec. Mariana Gaju. Evenimentul dedicat doamnelor va fi organizat de autoritatea publica locala la Casa de Cultura din localitate. Sala va fi amenajata ca de sarbatoare, iar florile vor fi la…