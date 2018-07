Stiri pe aceeasi tema

- "Exista pericolul real ca noi sa lasam generatiilor viitoare doar daramaturi, pustietati si deseuri", a spus suveranul pontif.Liderul celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga a facut aceste declaratii intr-o conferinta organizata la Vatican, ce a marcat implinirea a trei ani de…

- Coreea de Nord susține ca este in continuare dispusa sa vorbeasca cu Donald Trump dupa ce președintele american a anulat abrupt intalnirea cu Kim Jong-un, scrie BBC News. Liderul suprem de la Phenian a transmis ca este in continuare dispus sa vorbeasca “in orice moment și sub orice forma” cu Trump.…

- La o luna și jumatate de cand una dintre asocierile de firme inscrise la licitația pentru proiectarea și execuția șoselei ocolitoare a Barladului a contestat procedura, CNSC a admis solicitarea. Ca urmare, oficialii CNAIR sunt obligați sa ia in considerare și respectiva oferta, inițial respinsa. Intre…

- Muncitorii lucreaza la realizarea joncțiunii pasajului din zona CET cu șoseaua de centura (DN 7), ceea ce le da speranțe șoferilor ca vor putea circula curand peste noua structura și vor scapa de blocajele care se formeaza la trecerea peste calea ferata. De altfel, reprezentanții Directiei…

- Andrei Anghel implinește, astazi, 11 ani. Dupa nenorocirea care a lovit familia Anghel, in 2013, cand Ionuț a fost ucis de caini pe un teren din Parcul Tei, toata dragostea parinților s-a revarsat asupra lui Andrei, celalalt fiu. Și numai ei știu cat de greu le-a fost sa-l impace pe baiat, dupa ce și-a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Bacau, ca in luna iunie va fi anuntat castigatorul licitatiei pentru lucrarile de constructie a centurii municipiului. "O atentie deosebita o acordam si centurii Bacaului - vom privi foarte atent la acest lucru. In iunie, se desemneaza castigatorul licitatiei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca va sustine astazi, de la ora 19.30, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Tema declaratiei este executia bugetara pe primul trimestru, informeaza Administratia Prezidentiala.Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a replicat ironic președintelui.…

- In urma cu cateva minute, a expirat termenul pana la care s-au putut depune oferte pentru contractul de proiectare și realizare a rezervei de apa a municipiului Bacau. Licitația pentru rezerva de apa a Bacaului se desfașoara pe SEAP, sistemul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.