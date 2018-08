Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american John McCain, considerat un erou al Razboiului din Vietnam si o figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani de un cancer la creier impotriva caruia a lu...

- Senatorul american John McCain, considerat un erou al Razboiului din Vietnam si o figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani de un cancer la creier impotriva caruia a...

- Senatorul american John McCain, considerat un erou al Razboiului din Vietnam si o figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani de un cancer la creier impotriva caruia a luptat circa un an, a anuntat biroul sau, preluat de agentiile internationale de presa. ‘Senatorul…

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Vestea…

- Prințesa Elisabeth a Danemarcei, fiica prințului moștenitor Knud și verișoara a reginei Margrethe a II-a, a murit miercuri seara, la varsta de 83 de ani, a anunțat familia regala, potrivit closermag.fr. Fiica prințului moștenitor Knud și a prințesei moștenitoare Caroline-Mathilde, prințesa Elisabetha…

- Doliu in familia unui campion mondial!(Console si accesorii gaming) Fetița lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator.(CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN ESTE IN DOLIU! FOSTUL SOȚ AL ARTISTEI S-A STINS DIN VIAȚA) Fetița fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere.(Cele…

- Serena Williams a declarat forfait inaintea unui meci asteptat cu sufletul la gura de lumea tenisului, generand o teorie a conspiratiei. Exista suspiciunea ca Serena s-a retras de frica Mariei, aflata intr-o forma excelenta inaintea partidei din optimi. Barbara Schett, moderatoarea emisiunii…