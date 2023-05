Senat: TVA redus la 5% pentru produsele destinate copiilor, proiect adoptat Senatul a adoptat luni, in plen, o propunere legislativa de completare a Codului fiscal prin care TVA este redus la 5% pentru produsele destinate copiilor. Printre produsele pentru care TVA va fi diminuat, de la 1 ianuarie 2024, se numara alimentele pentru sugari, articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte si incaltaminte, servetele, scutece pentru copii si scaunele auto pentru copii si carucioarele, scaunele sau fotoliile rulante auto pentru peroanele cu handicap. ‘Este un proiect la care tin foarte mult. Este un proiect legat de tema natalitatii, de incurajarea familiilor tinere sa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, o initiativa legislativa a USR prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului.

- Senatul a adoptat, luni, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Prin aceasta lege, diplomatii romani sunt obligati sa cunoasca cel putin doua limbi straine, dintre care una sa fie engleza sau franceza.

- Senatul a adoptat, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal si a altor acte normative, pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani,…

