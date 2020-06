Senat: Proiectul prin care se acordă unor cabinete/farmacii 5.000 lei lunar pentru protecţie, în plen Senatul se reuneste, marti, în plen, pe ordinea de zi fiind inclus, pentru dezbatere si vot, în calitate de prima camera sesizata, proiectul prin care se acorda cabinetelor medicale si farmaciilor aflate în contract cu casele de asigurari de sanatate 5.000 lei lunar, de la bugetul de stat, pentru materiale de protectie, noteaza Agerpres. "Furnizorii de servicii farmaceutice si medicale de specialitate în regim ambulatoriu, aflati în contract cu casele de asigurari de sanatate, vor beneficia lunar de suma de 5.000 de lei/tura de activitate pentru asigurarea materialelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

