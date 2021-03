Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, domnul Titus Corlatean, l a primit la data de 19 februarie a.c., pe E.S. domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei la Bucuresti.Intrevederea a avut loc intr un moment simbolic, la 8 ani de la vizita oficiala la Tokyo, din februarie…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca intalnirea de joi cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, a reprezentat o oportunitate de a gandi proiecte de viitor, printre care invitarea in tara noastra a actritei de teatru Lea Koenig si atribuirea numelui artistei unei strazi…

- Dr. Predrag Balasevic, președintele Partidului Neamului Romanesc, un profesionist și un om dedicat valorilor europene, mi-a comunicat un protest disperat al romanilor din Valea Timocului, supuși unui proces violent de deznaționalizare de catre statul sarb. In timp ce poarta negocieri cu Uniunea Europeana…

- Pozitia PDG TVR Recenta dezbatere cu privire la situatia actuala si viitorul TVR, initiata de catre domnul deputat Iulian Bulai, Presedinte al Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare din Camera Deputatilor, s-a lansat intr-un mod cu totul aparte. Dincolo de absenta de la aceasta prima…

- Sabin Sarmaș, fiul șefului Pastravariei Fiad, a parasit zilele trecute Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, pe care a condus-o in jur de un an. Acesta lasa ADR pentru Parlamentul Romaniei, fiind ales deputat și președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților. Potrivit hotnews.ro, bistrițeanul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

