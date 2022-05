Semnificație simbolică? Lupta pentru o formațiune stâncoasă pe nume Insula Șerpilor Lupta pentru formațiunea stancoasa pe nume Insula Șerpilor a capatat și o semnificație simbolica, dupa cum spun experți și oficiali citați de Financial Times. Aflata la doar 45 de kilometri de coastele țarii noastre, Insula Șerpilor a ajuns in atenția internaționala la inceputul invaziei Rusiei din Ucraina, atunci cand micuței sale garnizoane i s-a cerut sa se predea sau sa suporte consecințele. In prezent, insula de 0,2 kilometri patrați ramane in centrul unui conflict dur. Ucraina și Rusia poarta o lupta pentru controlul Marii Negre, dar și o batalie propagandistica, foarte importanta și ea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

