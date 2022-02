Semne rele anul are pentru Peni Hill: de ce nu mai vrea nimeni scaun de vice? Daca pana mai ieri sforarii partidoiului iesean nu stiau cum s-o mai traga ca sa-si puna vice la premarie in subordinea lui Peni Hill, iacata ca de la trimiterea pe tusa a acestuia din urma totul s-a schimbat radical: nici vorba sa se mai ia in calcul impunerea unui vice. Asta, din cate ii cunoastem pe baietii de la partidoi, nu poate sa insemne decat ca au planuri cu bataie lunga la premarie, ceea ce e normal, dar si ca, pe de alta parte, simt ei, sau stiu mai multe, ca iesirea din scena a lui Peni Hill e ceva serios si cam definitiv. Problema este, insa, ca totul s-a petrecut cam din scurt,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

