- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie la Casa Alba o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Stabilirea de relatii diplomatice…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord asupra unei "normalizari economice" la capatul a doua zile de discutii la Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. "Serbia si Kosovo s-au angajat in favoarea unei normalizari economice", a declarat Trump din Biroul…

- Kellyanne Conway, consiliera presedintelui american Donald Trump, a anuntat ca pleaca din postul de la Casa Alba, din cauza ca are nevoie sa se consacre familiei, relateaza Reuters.”Voi pleca de la Casa Alba la sfarsitul lunii” august, a anuntat ea duminica seara tarziu intr-un comunicat,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca intentioneaza sa tina discursul de acceptare a nominalizarii sale drept candidat al Partidului Republican la scrutinul din noiembrie de pe peluza Casei Albe, transmite Reuters, preluand publicatia New York Post. 'Probabil imi voi…

- Israel si Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric de pace, joi, care va duce la normalizarea relatiilor dintre cele doua natiuni, intelegere la realizarea careia a contribuit Donald Trump, relateaza Reuters.

- Aflat in vizita la Londra, secretarul de stat american Mike Pompeo a invitat marti comunitatea internationala la construirea unei coalitii mondiale pentru a contracara "amenintarea" reprezentata - potrivit lui - de China, acuzand Beijingul ca a exploatat pandemia de coronavirus pentru a-si promova propriile…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…