Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea video intre președintele rus Vladimir Putin cu șefii marilor companii italiene, pe fondul crizei din Ucraina, s-a vrut o consolidare a legaturilor corporative ale celor doua țari, dar asta nu inseamna ca Roma se va opune sancțiunilor impotriva Moscovei, așa cum a facut dupa invazia Crimeei…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va propune ''o cale de dezescaladare'' in criza ucraineana omologului sau rus, Vladimir Putin, in cadrul unei convorbiri,''in urmatoarele zile'', a anuntat luni Elysee, relateaza AFP. ''Suntem ingrijorati, suntem si foarte atenti sa nu provocam ambiguitate,…

- Statele Unite au avertizat marți ca Rusia ar putea ataca «in orice moment» Ucraina, ridicand gradul de tensiune in Europa și determinand o noua tentativa de dialog cu Moscova. «Suntem in stadiul in care Rusia poate lansa in orice moment un atac impotriva Ucrainei», a estimat Jen Psaki, purtatoarea de…

- Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare și bauturi din lume, anunța crearea pieței South and Eastern Europe (SEEM) și il numește pe Alessandro Zanelli in funcția de Market Head incepand cu data de 1 ianuarie 2022. Noua piața este formata din Romania, Bulgaria, Adriatice, Ucraina și Moldova.…

- Ministrul ucrainean al Culturii a trimis o plangere catre Netflix, in care reclama drept „jignitoare” aparitia in serialul „Emily in Paris” a unui personaj feminin de origine ucraineana, care fura din magazine de lux, conform BBC News. ,,Emily in Paris”, considerat ofensator Personajul Petra este interpretat…

- Cel putin 27 de migranti au murit la mijlocul saptamanii trecute in tentativa lor de a traversa Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie. Este considerata drept cea mai grava tragedie migratorie survenita in zona maritima ce desparte continentul european de insulele britanice. Drama a provocat…

- China va continua promovarea parteneriatelor internaționale in schimbarile climatice, va respecta Acordul de la Paris și va construi un sistem de guvernanța climatica globala, rezonabil cu avantaje pentru toate parțile, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Zhao…

- Fortele militare din estul Libiei au convenit sa repatrieze 300 de mercenari straini din zona lor de control, dupa o solicitare din partea Frantei, a declarat joi un oficial militar cu o zi inaintea conferintei internationale de la Paris consacrate crizei libiene, informeaza Reuters preluat de agerpres.…