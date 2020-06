Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europena de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP. Consecintele economice…

- Managerul Spitalului „Sf. Parascheva” din Iași, Carmen Dorobaț, a declarat la Digi24 ca mai deține doar 8 locuri pentru pacienții cu Covid-19. Doroboț a precizat ca și-a dat seama ca va intampina dificultați inca de saptamana trecuta, cand intr-o singura garda medicala au fost internate 20 de persoane…

- „Creșterea cazurilor de persoane infectate de joi ar trebui sa ne atraga atenția. Trebuie sa urmarim ce se intampla in urmatoarele zile, care va fi situația. Este un semnal ca situația nu este sub control, așa cum ne-am dorit noi și ca trebuie sa fim foarte atenți in respectarea regulilor de distanțare…

- SEMNAL DE ALARMA pentru locuitorii din Cojasca : Respectați masurile de izolare, intrarea și ieșirea din satul Fantanele sunt de astazi, monitorizate in permanența de patru echipaje de poliție și jandarmerie

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti toate tarile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu cumva sa se grabeasca sa ridice aceste...

- Situația actuala, legata de epidemia de coronavirus, aduce in prim-plan o alta problema reala, dar de multe ori ascunsa.Ingrid Iordache, liderul PPU (social-liberal) Arad, atrage atenția ca in perioada de izolare la domiciliu este exacerbat fenomenul violenței domestice, un subiect care a…

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) solicita inființarea unei linii telefonice speciale la care aceștia sa poata apela, iar Federatia Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția autoritaților ca pacienții oncologici au acum un triplu risc de deces. Situația grava…