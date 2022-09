Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de condoleanțe este deschisa pana maine in intervalele orare 10-13 și 14 – 16 pentru reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic. Publicul larg care dorește sa iși exprime condoleanțele poate accesa cartea de condoleanțe virtuala. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis…

- Regina Elisabeta a II-a a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția, locul preferat al suveranei. Cel mai in varsta monarh al lumii a trecut la cele veșnice la varsta de 96 de ani, dupa șapte decenii de domnie. In urma decesului sau, personalitați din intreaga lume i-au adus un ultim…

- Etapa a III-a a Turului Romaniei a ajuns vineri, 9 septembrie, la Fagaraș, și a avut un mare caștigator, pe romanul Eduard Grosu care a imbracat „tricolorul” Romaniei, fiind caștigator al tricourilor roșu, galben și albastru din competiție. Astazi, inainte de start, caravana ciclista a pastrat un moment…

- Cei 13 presedinti și cei 15 ministri din timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a! Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este in doliu. Intr-o zi extrem de importanta (Nașterea Maicii Domnului), Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Regina Elisabeta a II-a, a incetat din viața. Timp de șapte…

- Drapelul de la Ambasada Marii Britanii din București a fost coborat in berna, vineri dimineața, in semn de doliu dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Decesul a fost anunțat oficial in Regatul Unit in seara zilei de joi, 8 septembrie 2022. Ambasada Marii Britanii in Romania a postat pe internet, vineri…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața astazi, 8 septembrie 2022, iar dupa decesul ei va urca la tron fiul acesteia, Prințul Charles, care va domni acum sub titlul de Regele Charles al III-lea. Iata care este ordinea in care urmașii la tron pot ajunge in fruntea ierarhiei, dupa…

- Curcubeul dublu a aparut deasupra mulțimii adunate in fața Palatului Buckingham și deasupra steagurilor coborate la jumatate de catarg la Castelul Windsor, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, informeaza Insider.Mulțimile s-au adunat in fața Palatului Buckingham pe tot parcursul zilei, dupa ce vestea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu cateva ore, la varsta de 96 de ani, iar o lume intreaga este in doliu și o plange. Și fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa decesul Majestații Sale.